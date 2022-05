Reportéri AP: Predmestia Charkova sa zmenili na márnicu

Na snímke telá mŕtvych vojakov, zjavne ruských, usporiadané do tvaru písmena "Z" – vojenského symbolu nachádzajúceho sa na ruských obrnených vozidlách, ležia na predmestí Charkova v pondelok 2. mája 2022. Foto: TASR/AP

Záchranár a miestni ľudia odnášajú zraneného muža do sanitky po ruskom bombardovaní v meste Charkov v stredu 27. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke z 27. apríla 2022 zranený muž sedí na lavičke a čaká na záchranárov po ruskom bombardovaní v meste Charkov. Foto: TASR/AP

Charkov 3. mája (TASR) - Predmestia ukrajinského Charkova vyvolávajú dojem márnice pod holým nebom, kde mŕtvi, ku ktorým sa nik nehlási, ležia niekedy celé týždne, kým ukrajinské a ruské jednotky bojujú o ovládnutie kúskov území. TASR správu prevzala v utorok od agentúry AP.Za mestom, ktoré je v posledných dňoch striedavo pod kontrolou oboch strán, je ohorené neidentifikovateľné telo muža opreté o protitankovú bariéru zo skrížených nosníkov. Nachádzajú sa tam telá mŕtvych vojakov, zjavne ruských, usporiadané do tvaru písmena "Z" – vojenského symbolu nachádzajúceho sa na ruských obrnených vozidlách. Telá sú viditeľné pre ruské drony, ktoré neustále prelietavajú nad oblasťou.V jednom z charkovských bytov sa nachádzajú tri mŕtve telá. Pravdepodobne nikdy sa nebude presne vedieť, ako k týmto úmrtiam došlo, konštatuje agentúra AP.Druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov je terčom neustálych ruských útokov od začiatku vojenskej invázie Moskvy na Ukrajinu (24. februára). So zintenzívňujúcou sa ruskou ofenzívou na východe Ukrajiny ruský nápor zosilnel.Vzhľadom na strategický a priemyselný význam Charkova jeho predmestia už niekoľko týždňov striedavo dobýjajú ruské a ukrajinské jednotky. Boje sa presúvajú z dediny do dediny. Mnohí, avšak zďaleka nie všetci z milióna obyvateľov Charkova, pred bojmi ušli.Reportéri agentúry AP videli telá vojakov uložené do tvaru "Z" s bielymi páskami na rukách, aké zvyčajne používajú ruskí vojaci. Telá sa nachádzali na frontovej línii, kde už niekoľko dní prebiehali boje. Spolu s ohoreným ďalším telom muža ich v pondelok vzali do charkovskej márnice. Nasledovať bude vyšetrovanie ich totožnosti a prípadný pokus o oznámenie rodine, píše AP.Zároveň pripomína, že získať celkový obraz o prebiehajúcich bojoch na východe Ukrajiny je ťažké v dôsledku neustálych náletov a ostreľovania, pre ktoré je pohyb novinárov v oblasti extrémne nebezpečný. Rusko prísne obmedzilo informovanie z bojovej zóny, kým ukrajinská armáda zaviedla menej limitov – zvyčajne sa týkajú toho, ako rýchlo môže byť materiál o vojenských zariadeniach zverejnený.Podľa nemenovaných zdrojov amerického ministerstva obrany sa ukrajinským jednotkám za posledných 48 hodín podarilo vytlačiť ruské sily ďalej od Charkova napriek domu, že sa stal terčom ruských náletov, píše AP. Ruskí vojaci boli zatlačení 40 kilometrov na východ od mesta, ďalej do regiónu Donbas.