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Ukrajina spustí iniciatívu, ktorá spojí osem krajín vrátane SR
Karpatská iniciatíva podľa Zelenského zjednotí krajiny so spoločnými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami.
Autor TASR
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Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí osem krajín - vrátane Slovenska a Česka - majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy. V pondelok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry RBC-Ukraine.
„Prečo vznikla táto myšlienka? Pretože nie všetky krajiny sú pripravené podporiť nás zbraňami, chcú však spolupracovať v oblasti humanitárnej pomoci, bezpečnosti a hospodárstva. Uvažujú tiež o obnove Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj. Skutočnosť, že susedné krajiny uvažujú o obnove, je podľa neho prejavom dôvery v Ukrajinu a v mierovú budúcnosť.
Karpatská iniciatíva podľa Zelenského zjednotí krajiny so spoločnými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. Okrem toho ide o logistiku a neskôr by sa súčasťou mohla stať aj kultúra a budúcnosť cestovného ruchu. Iniciatíva zahŕňa Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajinu.
„Táto iniciatíva je niečo, čo nás všetkých môže zjednotiť. Potrebujeme ju,“ uviedol ukrajinský prezident. Oficiálne spustená bude podľa neho tento rok na jeseň. O konkrétnych dátumoch už prebiehajú rokovania.
„Prečo vznikla táto myšlienka? Pretože nie všetky krajiny sú pripravené podporiť nás zbraňami, chcú však spolupracovať v oblasti humanitárnej pomoci, bezpečnosti a hospodárstva. Uvažujú tiež o obnove Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj. Skutočnosť, že susedné krajiny uvažujú o obnove, je podľa neho prejavom dôvery v Ukrajinu a v mierovú budúcnosť.
Karpatská iniciatíva podľa Zelenského zjednotí krajiny so spoločnými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. Okrem toho ide o logistiku a neskôr by sa súčasťou mohla stať aj kultúra a budúcnosť cestovného ruchu. Iniciatíva zahŕňa Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajinu.
„Táto iniciatíva je niečo, čo nás všetkých môže zjednotiť. Potrebujeme ju,“ uviedol ukrajinský prezident. Oficiálne spustená bude podľa neho tento rok na jeseň. O konkrétnych dátumoch už prebiehajú rokovania.