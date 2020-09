Ukrajina spustila manévre so Spojenými štátmi

Kyjev 17. septembra (TASR) - Ukrajina spustila na svojom území spoločné vojenské cvičenie so Spojenými štátmi. Stalo sa tak dva dni po tom, čo Bielorusi začali spoločné manévre s Ruskom, informovala agentúra Reuters.



Veľvyslanectvo USA v Kyjeve uviedlo, že na manévroch s názvom Rapid Trident, ktoré sa pod vedením americkej armády konajú vo výcvikovom stredisku Javoriv v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti, sa zúčastní približne 4000 vojakov z desiatich krajín.



Veľvyslanectvo zdôraznilo, že manévre ukazujú silu strategického partnerstva medzi USA a Ukrajinou a "záväzok zvyšovať pripravenosť v náročnom operačnom prostredí, čo zvyšuje pevné vzťahy potrebné pre mier a stabilitu".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave pri spustení vojenského cvičenia uviedol, že prioritou je moderná, vybavená a schopná ukrajinská armáda, ktorá musí byť garantom slobodného rozvoja Ukrajiny.



Ruské a bieloruské sily začali v utorok cvičiť v bieloruskej Brestskej oblasti neďaleko hraníc s Poľskom. Agentúra Interfax s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany informovala, že manévre, ktoré majú trvať do 25. septembra, sú určené na protiteroristické účely a nie sú namierené proti iným krajinám.



Vzťahy Kyjeva s Moskvou sa zhoršili v roku 2014 po tom, čo Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporilo proruských separatistov na východe Ukrajiny.



Vzťahy Ukrajiny s Bieloruskom sa zhoršili, keď Kyjev označil prezidentské voľby v Bielorusku z 9. augusta 2020 za neslobodné a nespravodlivé.



Volebná komisia vyhlásila za víťaza doterajšieho prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten čelí hnevu demonštrantov, ktorí tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované, čo on popiera. Lukašenko sa tak primkol späť k svojmu tradičnému spojencovi - Moskve. Z organizovania protestov v Bielorusku obvinil okrem iných aj Ukrajinu a USA, dodal Reuters.