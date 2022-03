Starosta Kyjeva Kličko zrušil plánovaný predĺžený zákaz vychádzania

Kyjev 26. marca (TASR) - Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko zrušil v sobotu predĺžený zákaz vychádzania plánovaný pre metropolu. TASR správu prevzala od stanice CNN.



Kličko vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram uviedol, že zákaz vychádzania, ktorý mal začať platiť v sobotu o 20.00 h a potrvať do pondelka 7.00 h ráno, nebude zavedený.



"Zákaz vychádzania bude platiť ako zvyčajne - od 20.00 h do 7.00 h," spresnil Kličko. "Po hlavnom meste a regióne sa bude dať pohybovať v nedeľu popoludní," dodal podľa CNN starosta Kyjeva.



Niekoľkodňový zákaz vychádzania už v Kyjeve od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) vyhlásili viackrát. Naposledy bol v platnosti od pondelka večera do stredajšieho rána.