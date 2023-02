Ukrajina stiahla z knižníc 19 miliónov kníh v ruštine a z čias Soviets

Kyjev 7. februára (TASR) - Z knižníc na Ukrajine bolo od vlaňajšieho novembra stiahnutých približne 19 miliónov kníh, ktoré sú buď písané v ruštine, alebo pochádzajú z čias Sovietskeho zväzu. Oznámila to v pondelok vedúca rady ukrajinského parlamentu pre humanitárnu a informačnú politiku Jevhenija Kravčuková. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry Reuters.



Zo všetkých stiahnutých kníh bolo približne 11 miliónov v ruštine. Čo sa so stiahnutými knihami stalo, jasné nie je.



"Boli odpísané aj niektoré knihy písané v ukrajinčine pochádzajúce z čias Sovietskeho zväzu... Je tiež odporúčané odpísať a odstrániť knihy, ktorých autori podporovali agresiu proti Ukrajine," uviedla Kravčuková podľa vyhlásenia zverejneného na webovej stránke ukrajinského parlamentu.



"Vo všeobecnosti je pomer kníh v ruskom a ukrajinskom jazyku v našich knižniciach veľmi poľutovaniahodný... Je nevyhnutné obnoviť naše fondy a čo najskôr nakúpiť knihy v ukrajinčine," uviedla Kravčuková.



Dodala, že približne 44 percent kníh v ukrajinských knižniciach je v ruštine. Zvyšné sú písané v ukrajinčine alebo v jazyku niektorej inej európskej krajiny.



Kyjev začal obmedzovať používanie ruských kníh po tom, čo Rusko anektovalo v roku 2014 Krymský polostrov. Tento proces tzv. derusifikácie sa ešte viac zrýchlil, keď ruské vojská pred necelým rokom vpadli na Ukrajinu. V polovici roka 2022 zakázala Ukrajina napríklad distribúciu ruských kníh v snahe zvrátiť politiku, ktorá podľa Kyjeva celé storočia potláčala ukrajinskú identitu.



Jediným štátnym jazykom Ukrajiny je ukrajinčina. Približne polovica ukrajinského obyvateľstva hovorí prevažne alebo výlučne len po ukrajinsky a približne 30 percent obyvateľov používa zväčša alebo stále iba ruštinu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v roku 2019 vykonal Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie (KIIS).



Ruština aj ukrajinčina sú východoslovanské jazyky, avšak zatiaľ čo väčšina Ukrajincov ruštinu ovláda, Rusi, ktorí s ukrajinčinou oboznámení nie sú, majú ťažkosti jej porozumieť.