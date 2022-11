Ukrajina: Stovky ľudí sa počas ruskej okupácie Chersonu stratili

Cherson 18. novembra (TASR) - Stovky ľudí v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti boli počas trvania ruskej okupácie zadržané alebo sa stratili. K tomu záveru prišli vo svojej správe výskumníci z Yalovej univerzity, informuje v piatok stanica Sky News.



Správa dokumentuje zadržania a zmiznutia dovedna 226 ľudí v tejto oblasti v období od marca do októbra. Jedna tretina týchto osôb bola údajne podrobená mučeniu a piati z nich prišli o život.



Dokument zverejnili týždeň po tom, čo Moskva začala so sťahovaním svojich vojakov z oblasti západne od rieky Dneper, ako i zo samotného mesta Cherson.



Humanitárne výskumné laboratórium na Yalovej univerzite je partnerom v programe Conflict Observatory financovanom ministerstvom zahraničných vecí, ktorý spustili v máji s cieľom analyzovať dôkazy o ruských vojnových zločinoch na Ukrajine, píše Sky News. Rusko popiera, že jeho vojaci zámerne cielia na civilistov či sa dopúšťajú vojnových zločinov.



Správa uvádza, že väčšina z 226 osôb bola zadržaná ruskou armádou alebo ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB), ktorá svojich dôstojníkov vyslala do Moskvou obsadených ukrajinských oblastí. Dokument sa odvoláva na viacero zdrojov, ktoré uviedli, že ruské bezpečnostné jednotky mali zoznamy s menami jednotlivcov, evidenčnými číslami vozidiel a ďalšími informáciami, cituje spravodajská stanica.



Výskumníci tiež identifikovali 12 lokácií využívaných na zadržiavanie a výsluchy v Chersone i na Kryme.



"Rusko musí zastaviť tieto operácie a stiahnuť svoje jednotky, aby ukončilo zbytočnú vojnu, ktorú nemôže vyhrať a ani ju nevyhrá - bez ohľadu na to, aká opovrhnutiahodná a zúfalá je jeho taktika," uviedla po zverejnení správy administratíva amerického prezidenta Joea Bidena.