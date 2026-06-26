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Ukrajina suspendovala veliteľa pre úmrtia vo vojenských táboroch
Podplukovník Jurij Garkavyj, veliteľ 425. samostatnej útočnej brigády známej ako Skelia, sa ocitol pod drobnohľadom po vyšetrovaní mediálneho portálu Babel.
Autor TASR
Kyjev 25. júna (TASR) - Ukrajinská armáda vo štvrtok oznámila, že veliteľa jedného z útvarov suspendovali v súvislosti s vyšetrovaním týrania a úmrtí vojakov. Došlo k tomu po tom, čo médiá informovali o úmrtiach osôb mimo služby vo výcvikových táboroch pluku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podplukovník Jurij Garkavyj, veliteľ 425. samostatnej útočnej brigády známej ako Skelia, sa ocitol pod drobnohľadom po vyšetrovaní mediálneho portálu Babel. „Od 24. júna bude počas trvania inšpekcií a vyšetrovaní veliteľ pluku suspendovaný,“ uvádza tlačová správa komunikačného oddelenia ukrajinskej armády.
„Ak sa potvrdia informácie o trestných činoch spomenutých v publikáciách, vinníci určite ponesú zodpovednosť v súlade so zákonom,“ dodala armáda. Správa organizácie Babel sa týka 26 nahlásených úmrtí a tiež prípadov zneužívania či mučenia, ku ktorým údajne dochádzalo v posledných šiestich mesiacoch, a zakladá sa na svedectvách príbuzných.
Ukrajinský Štátny vyšetrovací úrad po zverejnení správy v stredu oznámil, že začal vyšetrovanie s cieľom overiť tieto obvinenia. Pluk v stredajšom vyhlásení skonštatoval, že vyšetrovanie portálu Babel vyvolalo „závažné otázky“, ktoré si vyžadujú „overenie“. Zároveň uviedol, že k 18 zo spomenutých 26 úmrtí došlo v nemocniciach či na ceste do nemocnice a boli pripísané chorobe alebo zlému zdravotnému stavu vojakov.
Po štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny s Ruskom chýbajú Ukrajine ľudské zdroje a len málo ľudí je ochotných narukovať dobrovoľne.
Podplukovník Jurij Garkavyj, veliteľ 425. samostatnej útočnej brigády známej ako Skelia, sa ocitol pod drobnohľadom po vyšetrovaní mediálneho portálu Babel. „Od 24. júna bude počas trvania inšpekcií a vyšetrovaní veliteľ pluku suspendovaný,“ uvádza tlačová správa komunikačného oddelenia ukrajinskej armády.
„Ak sa potvrdia informácie o trestných činoch spomenutých v publikáciách, vinníci určite ponesú zodpovednosť v súlade so zákonom,“ dodala armáda. Správa organizácie Babel sa týka 26 nahlásených úmrtí a tiež prípadov zneužívania či mučenia, ku ktorým údajne dochádzalo v posledných šiestich mesiacoch, a zakladá sa na svedectvách príbuzných.
Ukrajinský Štátny vyšetrovací úrad po zverejnení správy v stredu oznámil, že začal vyšetrovanie s cieľom overiť tieto obvinenia. Pluk v stredajšom vyhlásení skonštatoval, že vyšetrovanie portálu Babel vyvolalo „závažné otázky“, ktoré si vyžadujú „overenie“. Zároveň uviedol, že k 18 zo spomenutých 26 úmrtí došlo v nemocniciach či na ceste do nemocnice a boli pripísané chorobe alebo zlému zdravotnému stavu vojakov.
Po štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny s Ruskom chýbajú Ukrajine ľudské zdroje a len málo ľudí je ochotných narukovať dobrovoľne.