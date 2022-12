Suspendovali ukrajinského generála, poľskej delegácii dal granátomet

Kyjev/Varšava 20. decembra (TASR) - Ukrajinského generála suspendovali po tom, ako daroval šéfovi poľskej polície granátomet, ktorý minulý týždeň vybuchol v budove policajného riaditeľstva vo Varšave. Oznámil to v utorok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry PAP.



Šéf poľskej polície Jaroslaw Szymczyk bol minulý týždeň hospitalizovaný, keď v jeho kancelárii vybuchol granátomet, ktorý dostal na Ukrajine ako darček. Výbuch poškodil aj samotnú budovu policajného riaditeľstva a zranenia pri ňom utrpela ešte jedna osoba.



Szymczyk pre denník Rzeczpospolita neskôr uviedol, že si myslel, že granátomet nie je nabitý a je bezpečné s ním manipulovať.



"Dostal som informáciu, že generál D. Bondar, námestníka šéfa Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS), ktorý bol zodpovedný za odovzdanie daru generálovi Jaroslawovi Szymczykovi, veliteľovi poľskej polície, bol suspendovaný," uviedol Kamiňski na sociálnej sieti Twitter.



Dodal, že ukrajinské úrady začali v tejto súvislosti tiež trestné konanie.



Szymczyk pre poľské médiá uviedol, že neplánuje v súvislosti s incidentom rezignovať, no prijme akékoľvek rozhodnutie poľského premiéra alebo ministerstva vnútra.



"V mojej kancelárii prišlo k incidentu, ktorý treba poriadne vysvetliť. Darček, ktorý som dostal počas návštevy šéfa jednej z najdôležitejších služieb zodpovedných za ukrajinskú vnútornú bezpečnosť, totiž vybuchol," uviedol Szymczyk.



Poľské médiá sa domnievali, že Szymczyk by v dôsledku incidentu mohol prísť o funkciu, no minister vnútra Kamiňski v pondelok oznámil, že šéf poľskej polície nebude suspendovaný, pripomína PAP.