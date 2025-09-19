< sekcia Zahraničie
Sybiha odsúdil narušenie estónskeho vzdušného priestoru Ruskom
Ministerstvo zahraničných vecí Estónska uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom.
Autor TASR
Kyjev 19. septembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok odsúdil „ďalšiu ruskú eskaláciu“ po tom, čo tri ruské bojové stíhačky MiG-31 narušili vzdušný priestor Estónska. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnešné vniknutie troch ruských bojových lietadiel do estónskeho vzdušného priestoru je ďalšou ruskou eskaláciou a priamou hrozbou pre transatlantickú bezpečnosť," uviedol na sociálnych sieťach Sybiha.
„Až dovtedy, kým nedostane naozaj silnú odpoveď, bude Moskva len arogantnejšia a agresívnejšia,“ dodal šéf ukrajinskej diplomacie.
Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur podľa stanice Sky News označil incident za „bezprecedentne brutálny“.
Ministerstvo zahraničných vecí Estónska uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom.
„Dnešné vniknutie troch ruských bojových lietadiel do estónskeho vzdušného priestoru je ďalšou ruskou eskaláciou a priamou hrozbou pre transatlantickú bezpečnosť," uviedol na sociálnych sieťach Sybiha.
„Až dovtedy, kým nedostane naozaj silnú odpoveď, bude Moskva len arogantnejšia a agresívnejšia,“ dodal šéf ukrajinskej diplomacie.
Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur podľa stanice Sky News označil incident za „bezprecedentne brutálny“.
Ministerstvo zahraničných vecí Estónska uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom.