Ukrajina: Tajné služby USA tvrdia, že Moskva nechce priamy konflikt

Washington 14. apríla (TASR) - Rusko "nechce priamy konflikt" so Spojenými štátmi, aj keď "bude pokračovať v destabilizujúcich krokoch proti Ukrajine", uviedli americké tajné služby v utorok vo výročnej správe o hrozbách vo svete.



Moskva "bude aj tento rok naďalej používať rôzne druhy taktiky", zamerané na podrývanie Spojených štátov a rozdeľovanie západných spojencov, uvádza sa v správe riaditeľky amerických tajných služieb (DNI). Napätie medzi USA a Ruskom v poslednom čase silnie kvôli Ukrajine, pripomenula tlačová agentúra AFP.



"Moskva má v bývalom Sovietskom zväze dobrú pozíciu na to, aby posilnila svoju úlohu na Kaukaze, zasiahla v Bielorusku, ak to bude pokladať za nutné, a aby pokračovala v destabilizujúcich krokoch proti Ukrajine, pričom rozhovory o vyriešení tamojšej situácie sú zastavené a mierne boje pokračujú," píše sa v správe.



"Očakávame, že Moskva sa bude snažiť o pragmatickú spoluprácu s Washingtonom v súlade so svojimi vlastnými záujmami, a my odhadujeme, že Rusko nechce priamy konflikt so silami USA," zdôrazňuje sa však v 27-stranovej správe.



Dokument bol zverejnený v utorok, práve v deň, keď americký prezident Joe Biden vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zmiernil narastajúce napätie s Ukrajinou. Biden mu tiež navrhol summit oboch lídrov, ktorý by sa uskutočnil v tretej krajine.



Napätie sa prudko zvýšilo v posledných dňoch, pretože Rusko zhromažďuje svojich vojakov pri ukrajinskej hranici. Spojené štáty informovali, že ide o najvyšší počet ruských vojakov od roku 2014, keď prvýkrát vypukla vojna so separatistami podporovanými Moskvou.