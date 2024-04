Neuveriteľný výkon: Takmer storočná starenka pešo utiekla pred Rusmi

Kyjev 30. apríla (TASR) - Deväťdesiatosemročná Ukrajinka z obce Očeretyne v Doneckej oblasti v čase ťažkých bojov a ostreľovania prešla za pomoci drevených palíc desať kilometrov do bezpečia. Informovalo o tom v pondelok ukrajinské ministerstvo vnútra, píše TASR s odvolaním na agentúru Reuters.



Starenka Lydia Stepanivnová vo videu zverejnenom na webe ukrajinského rezortu vnútra povedala, že kráčala bez jedla a vody a niekoľkokrát spadla, no pre svoju povahu pokračovala ďalej. "Prežila som (druhú svetovú) vojnu a prežívam túto vojnu... Nezostalo mi nič, ale opustila som svoju Ukrajinu na nohách," uviedla.



Ukrajinské ministerstvo vnútra vo vyhlásení informovalo, že starenku našla ukrajinská armáda a odovzdala ju polícii, ktorá ju previezla do centra pre evakuované osoby. Dodalo, že úrady v súčasnosti hľadajú jej príbuzných.