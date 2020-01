Telá obetí zo zostreleného lietadla previezli z Iránu na Ukrajinu

Kyjev 19. januára (TASR) - Rakvy s telami 11 Ukrajincov, ktorí zahynuli v lietadle omylom zostrelenom iránskou armádou na pozadí zvýšeného napätia s Washingtonom, sa v nedeľu vrátili do vlasti. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Na vážnej ceremónii na kyjevskom Medzinárodnom letisku Boryspiľ sa zúčastnili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, premiér Olexij Hončaruk a ďalší činitelia, ktorí sledovali, ako vojaci vykladajú z lietadla rakvy zabalené v ukrajinských zástavách.



Medzi ukrajinskými obeťami je deväť členov posádky a dvaja pasažieri. Na ponurý rituál sa so slzami v očiach a kyticami v rukách prizerali aj zamestnanci leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktorej zostrelený stroj patril.



Dopravné lietadlo typu Boeing-737, smerujúce do Kyjeva, sa zrútilo krátko po štarte z Teheránu 8. januára, pričom zahynulo všetkých 176 ľudí na palube, väčšinou iránskych a kanadských občanov.



Boeing sa zrútil iba niekoľko hodín po tom, ako Irán vypálil balistické strely na dve základne v Iraku, kde sa nachádzali americké sily, v reakcii na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pri útoku amerického bezpilotného lietadla v Bagdade.



Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak s pribúdajúcimi dôkazmi sa o niekoľko dní priznal k tomu, že lietadlo ukrajinských aerolínií omylom zostrelili jeho revolučné gardy. Teherán prisľúbil, že Ukrajine odovzdá tzv. čierne skrinky z inkriminovaného stroja.