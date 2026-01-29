< sekcia Zahraničie
Teploty na Ukrajine môžu klesnúť na mínus 30
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zanechali počas zimy bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov.
Autor TASR
Kyjev 29. januára (TASR) - Ukrajinské hydrometeorologické centrum vo štvrtok vydalo predpoveď na najbližšie dni, podľa ktorej by teploty v niektorých častiach krajiny mohli klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelnom stredajšom videopríhovore varoval pred novými ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zanechali počas zimy bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Rusko pripravuje v najbližších dňoch ďalšie údery.
Ukrajinská meteorologická služba vo štvrtok zverejnila predpoveď, podľa ktorej by medzi 1. a 3. februárom mohli teploty v niektorých častiach krajiny v noci klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Predstavitelia hlavného mesta Kyjev vo štvrtok oznámili, že po nočných ruských útokoch je bez kúrenia najmenej 613 budov.
