Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Zahraničie

Teploty na Ukrajine môžu klesnúť na mínus 30

.
Veteráni ukrajinskej vojenskej útočnej brigády ukrajinských ozbrojených síl servírujú teplé jedlo pre ľudí v nákladnom aute "food truck" počas výpadku elektrickej energie po pravidelných ruských útokoch na energetiku v Kyjeve 27. januára 2026. Foto: TASR/AP

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zanechali počas zimy bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov.

Autor TASR
Kyjev 29. januára (TASR) - Ukrajinské hydrometeorologické centrum vo štvrtok vydalo predpoveď na najbližšie dni, podľa ktorej by teploty v niektorých častiach krajiny mohli klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelnom stredajšom videopríhovore varoval pred novými ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zanechali počas zimy bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Rusko pripravuje v najbližších dňoch ďalšie údery.

Ukrajinská meteorologická služba vo štvrtok zverejnila predpoveď, podľa ktorej by medzi 1. a 3. februárom mohli teploty v niektorých častiach krajiny v noci klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Predstavitelia hlavného mesta Kyjev vo štvrtok oznámili, že po nočných ruských útokoch je bez kúrenia najmenej 613 budov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?