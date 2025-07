Traja robotníci zahynuli pri výbuchu počas bagrovania v delte Dunaja

Kyjev 24. júla (TASR) - Traja ukrajinskí robotníci zahynuli pri výbuchu počas bagrovania na ramene Dunaja tečúcom cez juhozápadnú Ukrajinu do Čierneho mora. Sedem ďalších robotníkov sa zranilo, previezli ich do nemocnice (AMPU). Oznámila to vo štvrtok Správa morských prístavov Ukrajiny, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Výkopové práce prebiehali na ramene Bystre v delte Dunaja, kde po explózii okamžite dočasne zastavili lodnú dopravu. Príčina výbuchu, ku ktorému došlo ešte v stredu neskoro večer, nebola bezprostredne známa.



AMPU na Facebooku informovala, že robotníci boli jej zamestnanci, a zároveň vyjadrila sústrasť pozostalým. Informovala, že okolnosti výbuchu sa vyšetrujú. DPA pripomína, že oblasť je dlhodobo vystavená útokom ruských dronov.