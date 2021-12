Ukrajina tvrdí, že 200 km od jej hranice je 122.000 ruských vojakov

Kyjev 22. decembra (TASR) - Približne 122.000 ruských vojakov je rozmiestnených 200 kilometrov od ukrajinskej hranice a ďalších 143.500 sa nachádza 400 kilometrov od hranice. Oznámil to v stredu tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) Olexij Danilov, informovala agentúra Ukrinform.



Danilov zopakoval, že situácia v blízkosti hranice nebola od roku 2014 nikdy pokojná, ale ukrajinský prezident a najvyššie vojenské vedenie krajiny majú situáciu "pod kontrolou".



"Chápeme, čo sa tam deje, a v prípade eskalácie, ktorá nemôže nastať okamžite, sa na to musíme pripraviť relatívne v priebehu dnešného dňa, toto všetko sledujeme," povedal tajomník RNBOU.



Danilov taktiež pripomenul, že 1. januára 2022 vstúpi do platnosti zákon o novom národnom odpore, ktorý posilní obranyschopnosť krajiny. "Máme ďalšie zdroje a teritoriálna obrana v prípade potreby odrazí agresora. Zbrane musia zostať namazané. Prial by som si, aby sme ich nemuseli použiť, ale ak to bude potrebné, všetci občania vedia, čo majú robiť," uviedol.



Cieľom zákona "o základoch národného odporu", ktorý predložil prezident, je určiť právnu a organizačnú základňu národného odporu, základy jeho prípravy a vedenia, ako aj úlohy a právomoci bezpečnostných a obranných zložiek v oblasti národného odporu.