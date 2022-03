Na Ukrajine evakuovali v nedeľu cez humanitárne koridory 7295 ľudí

Kyjev 20. marca (TASR) - Cez humanitárne koridory sa v nedeľu podarilo z ukrajinských miest evakuovať celkovo 7295 ľudí. Uviedla to podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra Reuters. Vereščuková však zároveň povedala, že z plánovaných siedmych koridorov fungovali počas dňa len štyri.



Celkovo 3985 ľudí sa podľa jej slov evakuovalo z obliehaného mesta Mariupol do mesta Záporožie. Vereščuková dodala, že ukrajinská vláda plánuje v pondelok do Mariupolu poslať takmer 50 autobusov určených na ďalšie evakuácie civilistov.



Ruské ministerstvo obrany zároveň v nedeľu večer Kyjevu ponúklo, že od pondelkového rána otvorí humanitárne koridory z Mariupolu, a to ako smerom na západ, tak aj východ, informuje stanica BBC. Vo svojom návrhu však stanovilo určité podmienky, na ktoré dalo Kyjevu čas reagovať do 05.00 h moskovského času (03.00 h SEČ).



Humanitárne koridory z tohto obliehaného ukrajinského mesta by sa podľa návrhu Michaila Mizinceva z ruského rezortu obrany otvorili o 10.00 h moskovského času (08.00 h SEČ), najskôr však len pre ukrajinských vojakov a "zahraničných žoldnierov", ktorí zložia svoje zbrane. "Všetci, ktorí zložia zbrane, budú mať zaistený bezpečný prechod z Mariupolu," uviedol Mizincev podľa stanice Sky News.



Následne od 12.00 h moskovského času (10.00 h SEČ) by podľa jeho slov mohli do Mariupolu z oboch smerov bezpečne prichádzať humanitárne konvoje s potravinami, liekmi a ďalšími zásobami. Z mesta by zároveň mohli odchádzať tisícky civilistov, a to buď na západ alebo na východ. Desaťtisíce civilistov, ktorí v obliehanom meste uviazli, označil Mizincev za "rukojemníkov".