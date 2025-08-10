Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina tvrdí, že dobyla naspäť dedinu Bezsalivka v Sumskej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V bojoch údajne zahynulo 18 ruských vojakov.

Autor TASR
Kyjev 10. augusta (TASR) - Ukrajinská armáda v nedeľu oznámila, že získala späť pod svoju kontrolu pohraničnú obec Bezsalivka v Sumskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Generálny štáb ukrajinskej armády na sociálnej sieti Telegram uviedol, že „oslobodil a úplne vyčistil“ obec Bezsalivka od ruských jednotiek. V bojoch údajne zahynulo 18 ruských vojakov. Obec sa nachádza na severnej frontovej línii približne 20 kilometrov západne od hlavného bojiska medzi dvoma armádami.

Rusko započalo novú ofenzívu do Sumskej oblasti v apríli tohto roku po tom, čo opätovne získalo od ukrajinskej armády plnú kontrolu nad ruskou Kurskou oblasťou. Boje v súčasnosti prebiehajú približne 20 kilometrov od oblastného hlavného mesta Sumy.

Moskva sa podľa agentúry AFP vo svojej ofenzíve zameriava prevažne na východnú časť Ukrajiny, kde v posledných mesiacoch posilnila svoje pozície.
