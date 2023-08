Ukrajina tvrdí, že dobyla späť časť územia pri Bachmute

Kyjev 14. augusta (TASR) - Ukrajinské sily opätovne ovládli časť územia okolo vojnou zničeného mesta Bachmut na východe krajiny. Získali tak späť teritórium, ktorú ruské jednotky obsadili v máji, uviedla v pondelok námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a denník The Guardian.



"V sektore Bakhmut boli minulý týždeň oslobodené tri štvorcové kilometre územia... Celkovo bolo oslobodených 40 štvorcových kilometrov na južnom krídle bachmutského sektora," uviedla Maľarová pre ukrajinskú štátnu televíziu.



Ruské jednotky na čele so žoldnierskou Vagnerovou skupinou obsadili Bachmut v máji po niekoľkých mesiacoch ťažkých bojov, pripomína AFP. Mesto malo pred vojnou zhruba 70.000 obyvateľov a po bojoch z neho zostali len ruiny.



Maľarová tiež potvrdila, že ukrajinské jednotky splnili "určité úlohy" aj na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti, uvádza The Guardian. Rieka Dneper sa de facto sa stala frontovou líniou medzi ukrajinskými a ruskými silami po tom, čo sa Rusi v novembri stiahli z mesta Cherson.



"Nemôžeme prezradiť podrobnosti, ale tieto úlohy sme splnili. Aby sme sa tam uchytili, je potrebné vytlačiť nepriateľa a vyčistiť územie," dodala Maľarová.