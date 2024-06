Ukrajina tvrdí, že dodávky munície zo Západu sa výrazne zvýšili

Kyjev 28. júna (TASR) - Dodávky munície poskytnutej západnými štátmi Ukrajine sa za posledné obdobie prudko zvýšili, uviedli v piatok nemenované zdroje z ukrajinskej armády pre agentúru AFP. Zmenu v porovnaní s uplynulými mesiacmi zaznamenal generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl aj príslušníci troch brigád pôsobiacich v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, uvádza TASR.



Zlepšenie situácie sa podľa istého ukrajinského seržanta s prezývkou "Luntik" týka aspoň dodávok delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov.



Povedal, že v prvom štvrťroku bola munícia v jeho jednotke prísne rozdelená na "šesť nábojov na 24 hodín", najnovšie je to však až 40 striel. V častiach ako Charkovská oblasť, kde Rusi začiatkom mája spustili pozemnú ofenzívu, podľa neho vôbec nie je obmedzené používanie munície.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na margo ofenzívy v Charkovskej oblasti povedal, že "okupant zlyhal". Uznal však, že situácia tam naďalej zostáva náročná. "Ukrajinské sily situáciu stabilizovali a ofenzívu zastavili," uviedol.



Ukrajinská armáda dlhodobo eviduje nedostatok personálu aj munície. Od začiatku ruskej invázie je silne závislá od vojenskej pomoci Západu v snahe ubrániť sa lepšie vyzbrojeným ruským silám, píše AFP.



Ukrajinská obrana sa preukázala byť obzvlášť zraniteľná od konca minulého roku, pretože dodávky zbraní od spojencov z Európy a USA výrazne meškali. Podľa ukrajinského seržanta sa zdá, že zásielky vojenskej pomoci čoskoro dosiahnu úroveň z roku 2023.



Príslušník inej ukrajinskej brigády zase zhodnotil, že situácia sa omnoho zlepšila. Podľa ďalšieho nemenovaného zdroja sú však Rusi "nanešťastie stále v prevahe čo do počtu personálu a delostreleckých systémov". Zdôraznil, že na "vojnu takejto intenzity" bude Ukrajina potrebovať čoraz viac zbraní.



Predstaviteľ ukrajinského generálneho štábu tvrdí, že pomer ukrajinského a ruského ostreľovania sa z pohľadu Kyjeva zlepšil, a to vďaka prísunu novej pomoci zo Západu. V súčasnosti je pomer použitia munície jedna ku trom v prospech Ruska, uviedol s tým, že predtým to bolo jedna ku siedmim. "Naše dodávky sa zvýšili a ich sa znížili," dodal.