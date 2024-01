Ukrajina tvrdí, že dronom zaútočila na ropný terminál v Petrohrade

Kyjev/Moskva 18. januára (TASR) - Ukrajina uskutočnila vo štvrtok útok bezpilotným lietadlom na ropný terminál v ruskom Petrohrade. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný ukrajinský vojenský zdroj, podľa ktorého ide o "novú fázu" vojny v tomto regióne Ruska.



"Máme potvrdené zásahy. Toto je nová etapa nášho úsilia v tomto regióne," povedal ukrajinský zdroj.



Agentúra Reuters nemohla toto vyhlásenie nezávisle overiť. Ruské ministerstvo obrany však oznámilo, že v noci na 18. januára bol nad Leningradskou oblasťou, kam patrí aj Petrohrad, zostrelený dron.



Je to prvýkrát, čo ruské úrady informovali o zostrelení dronu nad týmto regiónom od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Gubernátor Petrohradu Alexander Beglov v súvislosti s týmto incidentom uviedol, že nikto nebol zranený a že prebieha vyšetrovanie.



Portál 47news.ru informoval, že zostrelený dron, ktorý dopadol do areálu Petrohradského ropného terminálu, niesol nálož s ekvivalentom troch kilogramov TNT. Na mieste dopadu boli stopy po výbuchu. Tlačová služba terminálu uviedla, že podnik funguje normálne.



Dron mal podľa predbežných údajov rozpätie krídel asi šesť metrov a poháňal ho piestový spaľovací motor.



Petrohrad, druhé najväčšie ruské mesto, sa nachádza približne 850 kilometrov od najbližšieho úseku ukrajinských hraníc. Kyjev sa snaží vyvinúť a vyrobiť útočné drony s dlhším doletom, aby kompenzoval nevýhodu voči Rusku, ktoré ostreľuje Ukrajinu raketami odpaľovanými z lietadiel a lodí a útočí bezpilotnými lietadlami, píše Reuters.