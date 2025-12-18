< sekcia Zahraničie
Ukrajina tvrdí, že jej drony zasiahli na Kryme techniku
Autor TASR
Kyjev 18. decembra (TASR) - Ukrajinská tajná služba SBU vo štvrtok uviedla, že v noci podnikla úspešný dronový útok na Ruskom kontrolovanú leteckú základňu Belbek na okupovanom Krymskom polostrove. Zasiahnutá podľa nej bola ruská vojenská technika v hodnote stoviek miliónov dolárov vrátane stíhačky MiG-31, radarov či systémov protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa portálu Newsweek.
O útoku zo 17. decembra informoval na Telegrame Moskvou dosadený aj gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev. Tvrdil však, že nálet odrazila protivzdušná obrana a ruská Čiernomorská flotila, ktorá podľa neho zostrelila 11 dronov.
„Podľa záchrannej služby v Sevastopole neboli v meste poškodené žiadne zariadenia,“ napísal Razvožajev.
Ukrajinská tajná služba na rovnakej platforme vo štvrtok zverejnila fotografie údajne zničenej ruskej techniky. V príspevku napísala, že ukrajinské drony zasiahli dva mobilné radary dlhého dosahu Nebo-SVU, radar 92N6 protiraketového systému S-400 Triumf, a tiež protilietadlový systém Pancir-S2 a stíhačku MiG-31 s plnou výzbrojou.
Ich minimálnu celkovú hodnotu SBU odhadla na asi 192 miliónov dolárov, maximálnu potom na 329 miliónov dolárov.
„SBU pokračuje v efektívnej práci na likvidácii systémov protivzdušnej obrany na Kryme, ktoré kryjú dôležité vojenské a logistické objekty okupantov. Zničenie súčastí tohto viacstupňového systému výrazne oslabuje obranu a vojenské schopnosti nepriateľa na krymskom smere,“ uvádza sa vo vyhlásení.
