Ukrajina tvrdí, že jej vojaci vstúpili do strategicky významnej obce

Kyjev 22. augusta (TASR) - Ukrajina v utorok oznámila, že jej vojaci vstúpili do strategicky významnej obci Robotyne na juhovýchode krajiny. Je tak možné, že sa jej podarilo dosiahnuť dôležitý pokrok v boji proti Rusku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová uviedla, že ukrajinskí vojaci organizujú z Robotyne evakuáciu civilistov, no stále sú ostreľovaní ruskými silami.



"Naši vojaci v Robotyne," uviedol veliteľ ukrajinských južných síl generál Oleksandr Tarnavskyj na sociálnej sieti Telegram pod fotografiu vojaka v tanku.



Robotyne leží asi desať kilometrov južne od mesta Orichiv v Záporožskej oblasti, ktoré sa nachádza na frontovej línii. Zároveň obec leží aj na ceste k mestu Tokmak. Dobytie Tokmaku by pomohlo ukrajinským snahám v postupe k Azovskému moru.



Za "takticky významné" pritom označil ukrajinské útoky na Robotyne aj americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Postup v tejto oblasti by totiž umožnil ukrajinským silám začať operovať za ruskými mínovými poľami, ktoré podľa ISW spomaľujú ukrajinský protiútok.



Mínové polia spomaľujú postup ukrajinských vojakov aj podľa nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej. Kyjev dal pritom podľa nej jasne najavo, že potrebuje vybavenie na prekročenie mínových polí. Nemecko spolu s partnermi už diskutuje o tom, ako by sa dali tieto požiadavky naplniť, povedala Baerbocková.



Rusko sa zatiaľ k správam o Robotyne nevyjadrilo a Reuters upozorňuje, že tvrdenia Ukrajiny nemožno nezávisle overiť.