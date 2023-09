Ukrajina tvrdí, že lode z jej prístavov sa plavia cez dočasný koridor

Kyjev 1. septembra (TASR) - Ukrajina v piatok oznámila, že cez dočasný humanitárny koridor, ktorý Kyjev nedávno vytvoril na zaistenie bezpečnej plavby cez Čierne more, sa plavia ďalšie dve lode. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dve lode sa plavia cez dočasný koridor, pričom smerujú z ukrajinských čiernomorských prístavov do Bosporu," uviedol ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.



Poslanec ukrajinského parlamentu Olexij Hončarenko krátko predtým zverejnil na platforme Telegram informáciu, že v Odese boli spozorované dve lode opúšťajúce tamojší prístav.



K príspevku pridal fotografiu zachytávajúcu zmienené lode. Agentúra Reuters však upozornila, že nedokázala bezprostredne zistiť kedy ani kde bola táto snímka zhotovená.



Denník The Guardian pripomína, že cez tri námorné prístavy v Odese sa v uplynulom roku preplavili milióny ton obilia. Stalo sa tak vďaka tzv. obilnej dohode, ktorú Ukrajine s Ruskom sprostredkovali Turecko a OSN. Dohoda umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavoch a zároveň uľahčovala export ruského obilia a hnojív. Rusko však od nej 17. júla odstúpilo a zároveň pohrozilo, že bude za vojenské ciele považovať všetky plavidlá, ktoré sa plavia cez Čierne more do ukrajinských prístavov.



Kyjev následne začiatkom augusta oznámil vytvorenie dočasného "humanitárneho koridoru" v Čiernom mori určeného pre evakuáciu civilných lodí zo svojich prístavov. Slúžiť má predovšetkým plavidlám, ktoré po vypuknutí vojny na Ukrajine uviazli v jej prístavoch Čornomorsk, Odesa a Južne.