Ukrajina tvrdí, že má dôkaz o ruskej stope pri výbuchu rakety v Poľsku

Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajina žiada o okamžitý prístup k miestu výbuchu rakety v poľskej obci Przewodów a tvrdí, že v súvislosti s týmto incidentom má dôkazy o "ruskej stope". V stredu to uviedol predseda ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.



"Obhajujeme spoločné preskúmanie incidentu dopadu rakety v Poľsku. Sme pripravení odovzdať dôkaz o ruskej stope, ktorý máme," napísal Danilov na sociálnej sieti Twitter. Dodal, že od spojencov očakávajú informácie, na základe ktorých došli k záveru, že na poľské územie dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany.



"Ukrajina žiada o okamžitý prístup k miestu výbuchu pre predstaviteľov (ukrajinského) ministerstva obrany a Štátnej pohraničnej stráže Ukrajiny (DPSU)," uviedol.



Raketa zasiahla v utorok popoludní poľnohospodársky objekt v dedine Przewodów, ktorá leží približne šesť kilometrov od ukrajinských hraníc. Pri výbuchu zahynuli podľa poľského ministerstva zahraničných vecí dvaja ľudia.



Poľský prezident Andrzej Duda v stredu vyhlásil, že utorkový dopad rakety na poľské územie bol zrejme nehodou a nešlo o zámerný útok. Podľa jeho slov je "veľmi pravdepodobné", že išlo o raketu ukrajinskej obrany.



"Je najpravdepodobnejšie, že to bola raketa ruskej výroby, zrejme typu S-300 vyrobená v 70. rokoch," citoval poľského prezidenta denník Rzeczpospolita.



Utorkový incident podľa všetkého nebol zámerným útokom ani podľa generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga. Ten povedal, že Aliancia nemá žiadne indície, že by sa Rusko chystalo napadnúť NATO.