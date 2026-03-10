< sekcia Zahraničie
Ukrajina tvrdí, že má pod kontrolou takmer celú Dnepropetrovskú oblasť
V Dnepropetrovskej oblasti na juhu Ukrajiny majú ruské jednotky kontrolu už len nad tromi dedinami a ďalšie dve ešte neboli podľa generála skontrolované.
Autor TASR
Kyjev 10. marca (TASR) - Ukrajinské jednotky v uplynulých týždňoch od ruských síl dobyli späť takmer 400 štvorcových kilometrov územia a v súčasnosti kontrolujú takmer celú Dnepropetrovskú oblasť. Uviedol to v rozhovore pre agentúru RBC-Ukraine zverejnenom v utorok ukrajinský generál Oleksandr Komarenko, informuje TASR.
Ukrajinci podľa neho vo februári zaznamenal úspech. „Oslobodili sme viac územia, ako sme stratili,“ konštatoval.
Súčasnú situáciu na fronte označil za zložitú, no podľa neho ju majú pod kontrolou. Najzložitejšia je v okolí miest Pokrovsk a Oleksandrivka, kde Rusko sústreďuje svoje úsilie. Tieto dva úseky, ako aj záporožský, budú podľa generála prioritou ruských síl počas jarnej operácie.
Ukrajinské jednotky v posledných týždňoch podnikli protiútoky v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Kyjev hovorí o úspechoch, no vojenskí pozorovatelia sú podľa DPA opatrnejší.
Stanica ABC News informovala o tom, že Inštitút pre štúdium vojny so sídlom vo Washingtone v pondelok uviedol, že nedávne ukrajinské protiútoky „prinášajú taktické, operačné aj strategické dôsledky, ktoré môžu narušiť plán ruskej jarno-letnej ofenzívy v roku 2026“.
Naopak ruský prezident Vladimir Putin podľa hovorcu Kremľa v pondelkovom telefonáte povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že ruské sily „postupujú na Ukrajine pomerne úspešne“.
