Ukrajina tvrdí, že napriek hrozbe vyplávala z Odesy druhá nákladná loď

Kyjev 27. augusta (TASR) - Ukrajina v nedeľu oznámila, že druhá civilná nákladná loď opustila prístav Odesa na juhu krajiny, a to aj napriek varovaniam Ruska, že plavidlá využívajúce ukrajinské prístavy v Čiernom mori by mohli byť považované za ciele vojenského útoku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Kyjev oznámil zriadenie nového námorného koridoru začiatkom augusta po tom, ako Rusko odstúpilo od dohody o dodávkach obilia v Čiernom mori, ktorej cieľom bolo zaistiť bezpečnú plavbu pre civilné dodávky obilia z ukrajinských prístavov.



"Loď na prepravu hromadného nákladu PRIMUS singapurského prevádzkovateľa, ktorá sa plaví pod libérijskou vlajkou, opustila prístav Odesa," uviedlo ukrajinské ministerstvo pre obnovu a dodalo, že plavidlo prevážalo výrobky z ocele určené pre Afriku. "Je to už druhé plavidlo, ktoré využilo dočasný koridor pre civilné lode," uviedol zmienený ukrajinský vládny rezort.



Oznámenie prišlo v čase, keď Rusko uviedlo, že povolalo do akcie stíhacie lietadlo, aby eskortovalo prieskumný dron amerických vzdušných síl od jeho hraníc nad Čiernym morom.



Moskva aj Kyjev od zlyhania dohody sprostredkovanej OSN zintenzívnili svoju vojenskú aktivitu v Čiernom mori, keďže útoky v danej oblasti sa v uplynulom čase stupňujú.



Rusko napadlo ukrajinskú prístavnú infraštruktúru na mori a na Dunaji, zatiaľ čo Kyjev zaútočil na ruské lode vo svojich vodách, ako aj v okolí Moskvou anektovaného Krymského polostrova. Prvá nákladná loď, ktorá využila nové ukrajinské čiernomorské námorné cesty, opustila Odesu minulý týždeň, uviedol Kyjev.