Ukrajina tvrdí, že oslobodila dve osady v Charkovskej oblasti
Autor TASR
Kyjev 12. decembra (TASR) - Ukrajina oznámila v piatok, že opäť ovládla dve osady v Charkovskej oblasti a zatlačila ruské jednotky spať do mesta Kupiansk - kľúčového železničného uzla, ktorý Rusko podľa vlastných tvrdení obsadilo minulý mesiac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kindrašivka, Radkivka a ich okolie boli oslobodené, rovnako ako viacero štvrtí v severnej časti Kupianska,“ uviedla ukrajinská armáda na sociálnych sieťach.
Rusko sa v posledných mesiacoch chválilo postupom na bojisku, kde sú ukrajinské sily v defenzíve. Kyjev opakovane odmietol ruské tvrdenia o rozsiahlom postupe. Označil ich za snahu Moskvy vytvoriť nesprávny pocit, že Ukrajina čelí bezprostrednému kolapsu s cieľom ovplyvniť rokovania o ukončení vojny.
Washington tlačí na Kyjev, aby urobil významné územné ústupky v rámci svojho plánu na ukončenie vojny rozpútanej Ruskom. „Rusi pôsobia v informačnom priestore oveľa efektívnejšie ako ktorýkoľvek z našich partnerov a šíria informácie, ktoré neodzrkadľujú realitu,“ povedal vo štvrtok novinárom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Musíme vyvrátiť úplné nezmysly,“ zdôraznil.
Ukrajinský líder v piatok uviedol, že navštívil vojakov v blízkosti obliehaného mesta Kupiansk. „Mnohí Rusi hovorili o Kupiansku - vieme o tom. Bol som tam, zablahoželal som chlapcom. Ďakujem každej jednotke, každému, kto tu bojuje, každému, kto ničí okupanta,“ dodal Zelenskyj vo videu zverejnenom na platforme Telegram.
