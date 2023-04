Ukrajina tvrdí, že ovláda kľúčovú zásobovaciu trasu vedúcu do Bachmutu

Bachmut 30. apríla (TASR) - Kľúčová zásobovacia trasa vedúca do bojmi zničeného východoukrajinského mesta Bachmut zostáva naďalej pod kontrolou Kyjeva, uviedla v sobotu prostredníctvom svojho hovorcu ukrajinská armáda. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Vyjadrenie ozbrojených síl Ukrajiny prišlo v čase, keď šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pohrozil stiahnutím časti svojich vojakov z Bachmutu v prípade, že im Moskva nepošle ďalšiu muníciu.



Ruské jednotky sa už desať mesiacov pokúšajú preraziť si cestu k ruinám, ktoré zostali z tohto priemyselného mesta s kedysi 70.000 obyvateľmi. Kyjev sa zaviazal ubrániť Bachmut, ktorý Rusko považuje za odrazový mostík pre útoky na ďalšie ukrajinské mestá.



"Rusi už niekoľko týždňov hovoria o obsadení 'cesty života', ako i o tom, ako nad ňou majú neustálu palebnú kontrolu," uviedol hovorca ukrajinských jednotiek na východe krajiny Serhij Čerevatyj v rozhovore pre miestny spravodajský portál Dzerkalo tyžnja.



"Áno, je to tu skutočne ťažké... (ale) obranné sily nedovolil Rusom 'odrezať' našu logistiku," dodal.



Tzv. "cesta života" je životne dôležitou trasou medzi zničeným Bachmutom a neďalekým mestom Časiv Jar, vzdialeným od neho len 17 kilometrov smerom na západ, spresňuje Reuters.



Hlavné velenie ukrajinskej armády v nedeľu v najnovšom vyhlásení k dianiu zároveň uviedlo, že jeho jednotky za uplynulý deň odrazili dovedna 58 ruských útokov pozdĺž časti frontovej línie tiahnucej sa od Bachmutu cez Adviivku až po Maryjinku ďalej na juh v Doneskej oblasti.



V prípade, že Bachmut padne, bude podľa vojenských analytikov práve Časiv Jar ako ďalší terčom útoku ruských jednotiek - napriek tomu, že má vyššiu polohu a ukrajinské sily mali okolo neho vybudovať obranné opevnenia.



Zakladateľ Vagnerovcov Prigožin tvrdí, že jeho jednotky v Bachmute postúpili o zhruba sto až 150 metrov a ponechali tak v rukách Ukrajincov len do troch kilometrov štvorcových plochy mesta. Ako však dodal, Vagnerovci pritom stratili 94 vojakov.



"Bolo by to päťkrát menej, keby sme mali viac munície," povedal Prigožin v audionahrávke, ktorú jeho tlačová služba zverejnila na platforme Telegram v sobotu vo večerných hodinách.