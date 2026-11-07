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Ukrajina tvrdí, že pri útokoch v Rusku zasiahla rafinériu a zbrojovku
Podnik Proton-Elektrotex vyrába optoelektronické zariadenia a komponenty pre riadené strely a balistické rakety.
Autor TASR
Moskva 7. novembra (TASR) - Ukrajinská armáda tvrdí, že v noci na sobotu v meste Oriol na juhozápade európskej časti Ruska zaútočila na podnik vojensko-priemyselného komplexu Proton-Elektrotex. Podľa ukrajinského generálneho štábu boli pri tomto útoku použité raketové systémy Neptun, ktoré zasiahli vytýčený cieľ. V areáli podniku následne vypukol požiar a ozývali sa výbuchy, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Podnik Proton-Elektrotex vyrába optoelektronické zariadenia a komponenty pre riadené strely a balistické rakety, dodala BBC. Areál firmy sa stal terčom útoku aj 23. októbra. Zahynulo pri ňom vtedy päť ľudí.
Gubernátor Oriolskej oblasti Andrej Klyčkov potvrdil útok na výrobný závod v jednom z okresov mesta, jeho názov však neuviedol. Podľa jeho slov boli pri odrážaní „masívneho raketového útoku nepriateľa“ čiastočne poškodené výrobné priestory podniku. Na mieste zasahujú záchranné zložky, doplnil.
V Saratovskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska boli pri útoku podľa gubernátora Romana Busargina poškodené objekty civilnej infraštruktúry. Podľa analýzy média ASTRA išlo o ropnú rafinériu spoločnosti Rosnefť. Jeden z dronov smerujúcich k rafinérii údajne vybuchol pri budove predajne automobilových súčiastok.
Saratovská rafinéria patrí medzi najstaršie ropné rafinérie v Rusku. V roku 2024 v nej spracovali 2,2 percenta celkového objemu ropy spracovanej v krajine. Ukrajinské drony na ňu útočia opakovane.
Ruská protivzdušná obrana uviedla, že počas noci na sobotu zachytila a zničila 411 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Útokom bolo vystavených desať ruských regiónov, anektovaný Krym a oblasť Azovského a Čierneho mora.
Podnik Proton-Elektrotex vyrába optoelektronické zariadenia a komponenty pre riadené strely a balistické rakety, dodala BBC. Areál firmy sa stal terčom útoku aj 23. októbra. Zahynulo pri ňom vtedy päť ľudí.
Gubernátor Oriolskej oblasti Andrej Klyčkov potvrdil útok na výrobný závod v jednom z okresov mesta, jeho názov však neuviedol. Podľa jeho slov boli pri odrážaní „masívneho raketového útoku nepriateľa“ čiastočne poškodené výrobné priestory podniku. Na mieste zasahujú záchranné zložky, doplnil.
V Saratovskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska boli pri útoku podľa gubernátora Romana Busargina poškodené objekty civilnej infraštruktúry. Podľa analýzy média ASTRA išlo o ropnú rafinériu spoločnosti Rosnefť. Jeden z dronov smerujúcich k rafinérii údajne vybuchol pri budove predajne automobilových súčiastok.
Saratovská rafinéria patrí medzi najstaršie ropné rafinérie v Rusku. V roku 2024 v nej spracovali 2,2 percenta celkového objemu ropy spracovanej v krajine. Ukrajinské drony na ňu útočia opakovane.
Ruská protivzdušná obrana uviedla, že počas noci na sobotu zachytila a zničila 411 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Útokom bolo vystavených desať ruských regiónov, anektovaný Krym a oblasť Azovského a Čierneho mora.