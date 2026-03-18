Ukrajina tvrdí, že pri útokoch v Rusku zasiahla dve letecké továrne
Cieľom pondelkového útoku bol areál leteckej továrne Aviastar v Ulianovsku na juhovýchode Ruska.
Autor TASR
Kyjev 18. marca (TASR) - Generálny štáb ukrajinskej armády v stredu oznámil, že 16. a 17. marca podnikol útoky na letecké továrne v ruských mestách Ulianovsk a Staraja Russa. Ruské ministerstvo obrany zatiaľ tieto útoky nekomentovalo, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Cieľom pondelkového útoku bol areál leteckej továrne Aviastar v Ulianovsku na juhovýchode Ruska. Podľa ukrajinskej armády táto továreň vyrába vojenské transportné lietadlá Il-76MD-90A, dopravné lietadlá Il-78M-90A a zabezpečuje servis ťažkých transportných lietadiel An-124 Ruslan.
Pri útoku dostal zásah klimatizovaný hangár a odstavné plochy pre lietadlá, pričom na niektorých z lietadiel vznikli škody rôzneho rozsahu, tvrdí Ukrajina.
O deň neskôr, 17. marca, ukrajinská armáda zasiahla objekty 123. leteckej opravovne v meste Staraja Russa v Novgorodskej oblasti. Podľa ukrajinského generálneho štábu sa opravovňa špecializuje na kompletný cyklus opráv a modernizácie transportných lietadiel a disponuje vlastnou pristávacou dráhou. Útok zasiahol hangár na údržbu lietadiel typov Il-76 a L-410.
