Na Rusov sme zhodili AMERICKÚ bombu, tvrdia Ukrajinci

Kyjev 22. augusta (TASR) - Ukrajinské vzdušné sily vo štvrtok oznámili, že na zasiahnutie veliteľského stanovišťa ruskej jednotky v Kurskej oblasti použili bombu typu GBU-39 americkej výroby. TASR o tom informovali podľa správy agentúry Reuters.



Spojenci Ukrajiny, vrátane Spojených štátov, dodávajú Kyjevu zbrane, avšak zaviedli obmedzenia týkajúce sa spôsobu ich použitia v Rusku. Dôvodom sú obavy, že takéto údery by mohli vyvolať odplatu zo strany Ruska, ktorá by vtiahla krajiny NATO do rusko-ukrajinskej vojny, píše Reuters.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane apeloval na spojencov, aby ukrajinskej armáde dovolili darovanými raketami zasahovať ciele aj hlboko v Rusku. Ide napríklad o britské strely s plochou dráhou letu Storm Shadow či americké ATACMS. Nemecko sa tiež dosiaľ zdráha Kyjevu poskytnúť riadené rakety TAURUS pre obavu, že by to viedlo ku konfrontácii medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom.



Ukrajinské sily 6. augusta vpadli do Kurskej oblasti a podarilo sa im získať pod kontrolu desiatky obcí. Ruské úrady tvrdia, že z regiónu muselo z dôvodu ukrajinskej ofenzívy ujsť viac ako 120.000 civilistov. Cieľom vpádu ukrajinskej armády na ruské územie je podľa Zelenského vytvorenie nárazníkovej zóny. Rusko by podľa neho malo pocítiť následky toho, že na Ukrajinu prinieslo vojnu.