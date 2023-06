Kyjev tvrdí, že Rusi poškodili aj priehradu na rieke Mokryje Jaly

Kyjev/Londýn 12. júna (TASR) - Ukrajina obvinila ruské jednotky, že vyhodili do vzduchu priehradu na rieke Mokryje Jaly, ktorá preteká územím Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Cieľom takýchto operácií ruskej armády je spomaliť protiofenzívu, ktorú začal Kyjev, informoval v pondelok britský denník The Guardian.



Výbuch spôsobil zaplavenie oboch brehov rieky, uviedol pre denník Ukrajinská pravda Valerij Šeršeň, predstaviteľ ukrajinskej armády na danom úseku frontu.



Šeršeň dodal, že ruské jednotky očakávajú, že ukrajinská armáda prelomí front a preto - aby spomalila ukrajinský postup - vyhadzuje do vzduchu vodné diela.



Podľa hovorcu však táto ruská taktika nemá žiadny vplyv na postup ukrajinskej armády.



Šeršeň sumarizoval, že "okupanti najprv vyhodili do vzduchu Karlovskú priehradu, potom Kachovskú vodnú elektráreň, následne ďalšie vodné zariadenia v okupovanej časti Záporožskej oblasti... K tejto taktike sa uchýlili, keď vyhodili do vzduchu aj zariadenie na rieke Mokryje Jaly".



Pravý a ľavý breh rieky Dneper je od 6. júna zaplavený. Tieto záplavy spôsobilo poškodenie hrádze vodnej elektrárne Kachovka. Kým Kyjev tvrdí, že vodné dielo vyhodila do vzduchu ruská armáda; ruské vedenie deklarovalo, že príčinou poškodenia priehrady bola údajná "ukrajinská sabotáž". Viaceré médiá medzičasom informovali, že americké špionážne družice zaznamenali na hrádzi vodnej elektrárne pred jej zrútením výbuch.



Rieka Mokryje Jaly preteká okrem iného cez obec Blahodatne, ktorú ukrajinská armáda podľa svojho tvrdenia oslobodila 11. júna.



Ukrajinské sily v pondelok postupovali po oboch stranách rieky Mokryje Jaly južne od mesta Velyka Novosilka a oznámili oslobodenie celého radu dedín: okrem Blahodatného na východnom brehu už pod ruskou okupáciou nie sú ani obce Neskučne, Makarivka a Storoževe na západnom brehu.



Ukrajinské ozbrojené sily zverejnili fotografie svojich jednotiek, ktoré vztyčujú ukrajinské vlajky v údajne znovudobytých dedinách. Tieto tvrdenia sa síce nedajú nezávisle overiť, ale ukrajinský postup potvrdili aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí súčasne informovali o ťažkých bojoch o dedinu Urožajne, ktorá leží na ceste smerom na Mariupol. O dedinu sa intenzívne bojovalo v noci na pondelok i počas dňa.