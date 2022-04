Ukrajina tvrdí, že ruské jednotky pokračujú v útokoch na Azovstaľ

Kyjev 21. apríla (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily tvrdia, že ruské jednotky vo štvrtok pokračovali v pokusoch o dobytie komplexu oceliarní Azovstaľ v prístavom meste Mariupol. Informovala o tom britská spravodajská stanica Sky News.



Súčasne pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin predtým svojej armáde nariadil, aby odvolala plány na útok na Azovstaľ, kde uviazli poslední ukrajinskí vojaci kladúci odpor.



Putin zároveň vydal rozkaz na úplnú blokádu tohto priemyselného komplexu a vyzval ukrajinských "nacionalistov", ktorí v areáli zostávajú a ešte sa nevzdali, aby tak urobili.



Podľa Sky News je zrejmé, že väčšina Mariupolu je pod ruskou kontrolou. Prezident USA Joe Biden však vo štvrtok podvečer (SELČ) vyjadril pochybnosť, či Mariupol padol do rúk ruských vojakov, ako to tvrdí ruské vedenie.



O tom, že ruské jednotky "bombardujú a ostreľujú" areál oceliarne Azovstaľ, informoval vo svojom poste na platforme Telegram vo štvrtok podvečer poradca primátora mesta Mariupol Petro Andriuščenko. Podľa jeho názoru sa ruské jednotky "nezastavia, kým v Azovstali nezlikvidujú úplne všetkých".



Andriuščenko súčasne vyjadril presvedčenie, že obyvateľov Mariupolu a ich obrancov môže "zachrániť len vonkajšia intervencia a bezpečnostné záruky zahraničných partnerov".



Informoval tiež, že v meste prebiehajú boje v oblasti električkového depa, ktoré sa nachádza v značnej vzdialenosti od územia Azovstalu. Podľa Andriuščenka to dokazuje "neopodstatnenosť ruských tvrdení o údajnej plnej kontrole nad mestom".



V areáli oceliarne Azovstaľ sa podľa ukrajinského vedenia nachádza približne 1000 civilistov a ukrajinských vojakov, z toho asi 500 zranených. Ukrajinské úrady požadujú, aby ruská strana urýchlene zabezpečila humanitárny koridor na ich odchod z oceliarne.



Obkľúčenie mesta ruskými jednotkami spôsobilo v meste jednu z najväčších humanitárnych katastrof, keďže útočníci ostreľujú neozbrojených obyvateľov a blokujú humanitárnu pomoc.



Primátor Mariupolu Vadym Bojčenko pred časom pripustil, že od začiatku ruskej invázie zahynulo v meste až 20.000 civilistov.