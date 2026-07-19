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Ukrajina tvrdí, že ruské rakety zasiahli tureckú loď s obilím

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na palube sa nachádzala medzinárodná posádka vrátane občanov Sýrie a Indie.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 19. júla (TASR) - Rusko podľa ukrajinského námorníctva zasiahlo raketami tureckú civilnú nákladnú loď, ktorá prevážala obilie. Pri údere zahynulo najmenej päť ľudí na palube, päť ďalších je nezvestných. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Námorníctvo vo vyhlásení v nedeľu večer uviedlo, že ruské sily vypálili tri strely s plochou dráhou letu na plavidlo, keď práve upúšťalo oblasť bojov s nákladom obilia. Na palube lode, ktorá má tureckého majiteľa a plaví sa pod vlajkou Guinea-Bissau, vypukol požiar.

„Ide o ďalší úmyselný útok Ruska na neozbrojené civilné plavidlo plávajúce pod cudzou vlajkou, ktoré nepredstavovalo absolútne žiadnu vojenskú hrozbu,“ uviedlo ukrajinské námorníctvo.

Na palube sa nachádzala medzinárodná posádka vrátane občanov Sýrie a Indie, napísal na sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha s tým, že zahynul jeden ukrajinský námorník a ďalší štyria členovia posádky. Ôsmich previezli do nemocnice v Odese a osud ďalších piatich zostáva neznámy.

Civilná loď. Medzinárodná posádka. Trasa slúžiaca celosvetovej potravinovej bezpečnosti. Putin v tom videl iný cieľ,“ uviedol Sybiha a pripomenul, že nejde o ojedinelý incident, keďže Rusko iba v sobotu podľa neho zasiahlo v Čiernom mori ďalšie plavidlo, pričom zahynula jedna osoba a tri ďalšie utrpeli zranenia.
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