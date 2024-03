Ukrajina tvrdí, že ruské ropné rafinérie sú legitímnym cieľom

Kyjev 22. marca (TASR) - Ruské ropné rafinérie sú pre ukrajinské sily legitímnym cieľom. Uviedla to v piatok ukrajinská vicepremiérka Oľha Stefanišynová v reakcii na medializované správy, že Spojené štáty požiadali Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruskú energetickú infraštruktúru. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Chápeme výzvy amerických partnerov, ale zároveň bojujeme s kapacitami, zdrojmi a postupmi, ktoré máme," povedala Stefanišynová na Kyjevskom bezpečnostnom fóre. Podľa jej slov sú energetické zariadenia z vojenského hľadiska legitímnym cieľom.



Britský denník Financial Times (FT) v piatok s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou napísal, že Washington tlačí na Kyjev, aby s takýmito útokmi prestal. USA varovali, že dronové útoky na ropné rafinérie by mohli vyvolať odvetu a zvýšiť svetové ceny ropy.



Ukrajina v uplynulých týždňoch výrazne zvýšila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Dronové údery viedli k dočasnému zastaveniu výroby v niektorých z veľkých ruských rafinérii.



Ropa od 12. marca zdražela o takmer štyri percentá, napísal FT. Dodal, že ďalšie zvyšovanie cien v Spojených štátoch by oslabilo pozíciu amerického prezidenta Joea Bidena a ohrozilo jeho šance na znovuzvolenie v novembrových prezidentských voľbách.