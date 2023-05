Ukrajina tvrdí, že ruské sily sa stiahli z oblastí pri Bachmute

Kyjev 10. mája (TASR) - Ruské sily sa po protiútokoch ukrajinskej armády stiahli z niektorých oblastí neďaleko mesta Bachmut na východe Ukrajiny. V stredu to uviedol veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Syrskyj uviedol, že ruskí vojaci ustúpili v niektorých oblastiach frontovej línie v Doneckej oblasti až o dva kilometre. "Pozorujeme výsledky efektívnej činnosti našich jednotiek," povedal.



Ako ďalej vysvetlil, jeho sily podnikajú protiútoky pozdĺž niektorých častí kontaktnej línie okolo Bachmutu. Dodal, že v niektorých oblastiach frontu "nepriateľ nevydržal nápor ukrajinských obrancov a stiahol sa".



Boje Bachmut sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. V tomto meste, ktoré sa Rusi snažia získať od vlaňajšieho leta, žilo pred vypuknutím vojny na Ukrajine približne 70.000 ľudí.



Bachmut podľa analytikov nemá výraznejší strategický význam a jeho možné dobytie by nemalo priniesť veľký obrat. Mesto však nadobudlo veľkú politickú hodnotu, pričom obe strany už do bojov investovali množstvo síl.



Ruskú ofenzívu v bojoch o Bachmut vedú bojovníci z polovojenskej Vagnerovej skupiny. Ich šéf Jevgenij Prigožin sa však v uplynulom období viackrát sťažoval na nedostatočné dodávky munície pre jeho bojovníkov zo strany Moskvy. Navyše pohrozil stiahnutím vagnerovcov z Bachmutu v prípade, ak nedostanú požadovanú muníciu.



Syrskyj v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že ukrajinskí obrancovia naďalej držia frontovú líniu a zabraňujú nepriateľovi postupovať. "Bitka o Bachmut pokračuje," dodal.