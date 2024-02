Ukrajina tvrdí, že ruskí vojaci používajú satelitný interne Starlink

Kyjev 11. februára (TASR) - Rusko používa v okupovaných oblastiach Ukrajiny satelitný internet Starlink amerického podnikateľa Elona Muska. Oznámila to v nedeľu ukrajinská vojenská rozviedka HUR, ktorá ako dôkaz zverejnila zachytený rozhovor dvoch ruských vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



HUR zverejnila na sociálnej sieti Telegram audio záznam, ktorý podľa nej zachytáva dvoch ruských vojakov, ako sa rozprávajú o zriadení nových internetových terminálov na východe Ukrajiny.



Riaditeľstvo HUR pritom neposkytlo bližšie informácie o odhadovanom rozsahu používania Starlinku a ani o tom, ako sa Rusi k terminálom dostali. Hovorca rozviedky Andrij Jusov však v sobotu pre ukrajinské médiá uviedol, že používanie Starlinku ruskými vojakmi začína byť systematické.



Spoločnosť SpaceX, ktorá terminály Starlinku prevádzkuje, minulý týždeň na platforme X uviedla, že s ruskou vládou a jej armádou nemá rozbehnuté nijaké podnikanie a že jej služby v Rusku nefungujú.



Systémy Starlink sú od začiatku ruskej invázie dôležité pre ukrajinskú komunikáciu na bojisku. Americký miliardár Elon Musk, ktorý vlastní spoločnosť SpaceX, však už viackrát svojimi vyhláseniami rozhneval počas vojny Kyjev. Tento podnikateľ totiž obhajuje zníženie objemu vojenskej pomoci USA a NATO pre Ukrajinu a nalieha na vyriešenie vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou prostredníctvom rokovaní.



Vlani okrem toho Musk čelil tiež obvineniu, že prikázal vypnúť Starlink pozdĺž pobrežia polostrova Krym, aby v roku 2022 narušil ukrajinský útok na ruskú námornú flotilu. Musk to poprel s tým, že to urobiť nemohol, pretože Starlink v spomínaných oblastiach zapnutý ani nebol.