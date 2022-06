Ukrajina tvrdí, že Rusko chce zatiahnuť Bielorusko do vojny

Kyjev 25. júna (TASR) - Ukrajinské spravodajské služby v uviedli, že Rusko chce Bielorusko vtiahnuť do vojny. Vyjadrili sa tak po tom, čo boli skoro ráno v sobotu z územia Bieloruska vypálené rakety na severoukrajinskú Černihivskú oblasť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnešné útoky sú priamo spojené so snahou Kremľa zatiahnuť Bielorusko ako spolubojovníka do vojny na Ukrajine," napísali na online platforme Telegram ukrajinské tajné služby, ktoré sú súčasťou rezortu obrany.



Ukrajinská armáda predtým oznámila, že Černihivská oblasť čelila masívnemu raketovému bombardovaniu. Operačné velenie ukrajinskej armády "Sever" uviedlo, že 20 rakiet vypálených z územia Bieloruska a zo vzduchu smerovalo na dedinu Desna ležiacu 70 kilometrov od Kyjeva. Bezprostredne neboli hlásené nijaké obete.



Bielorusko je jedinou európskou krajinou, ktorá podporila ruskú inváziu a umožnila vstup ruských jednotiek cez svoje hranice. Najmä v prvých týždňoch invázie, ktorá sa začala 24. februára, poskytol Minsk ruským silám logistickú podporu. Na samotnej ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine sa však bieloruská armáda doposiaľ nepodieľala.