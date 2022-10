Ukrajina tvrdí, že Rusko pozastavením dohody aktuálne blokuje 218 lodí

Kyjev 30. októbra (TASR) - Ruské pozastavenie dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov momentálne znemožňuje pohyb dovedna 218 lodiam. Uviedlo to v nedeľu ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru, informuje agentúra Reuters.



Rusko v sobotu oznámilo, že pozastavuje svoju účasť na zmienenej dohode, a to v dôsledku sobotného dronového útoku na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého Moskva viní Ukrajinu. Kyjev tieto obvinenia popiera a tvrdí, že Moskva útok len využila na to, aby tak pod "falošnou zámienkou" odstúpila od obilnej dohody.



"Vzhľadom na skutočnosť, že ukrajinská strana nemá k 30. októbru povolenie od Spoločného koordinačného centra (v Istanbule) na prechod cez bezpečný koridor či na výkon inšpekcií... je 218 plavidiel momentálne zablokovaných na svojich pozíciách," informovalo ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru na Facebooku aj Telegrame.



Rezort priblížil, že 95 spomedzi týchto lodí už opustilo ukrajinské prístavy; sú naložené tovarom a čakajú na kontrolu v zmienenom koordinačnom centre, aby mohli následne pokračovať v plavbe k svojim kupcom. Ďalších 101 prázdnych lodí zase čaká na kontrolu v opačnom smere, aby mohli doplávať do ukrajinských prístavov. Zvyšných 22 lodí - už naložených poľnohospodárskymi produktmi - čaká v ukrajinských prístavoch na možnosť vyplávania.



Dohodu o odblokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov podpísali Rusko a Ukrajina s Tureckom a OSN, ktoré im ju sprostredkovali, koncom júla v Istanbule. Jej platnosť mala vypršať 19. novembra. V rámci tejto dohody bolo v Istanbule zriadené koordinačné centrum, ktoré dohliada na vývoz obilia z ukrajinských prístavov a vykonáva príslušné kontroly. Na inšpekcie zásielok - prichádzajúcich i odchádzajúcich lodí - dohliadajú predstavitelia Ukrajiny i Ruska, ako aj delegáti z Turecka a OSN.



Dohoda o vývoze obilia mala zásadný význam pre zmiernenie globálnej potravinovej krízy. Kyjev tvrdí, že vďaka tejto dohode, ktorá odblokovala vývoz obilia z Ukrajiny, bol dosiaľ schopný vyviezť deväť miliónov ton poľnohospodárskych produktov.