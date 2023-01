Ukrajina tvrdí, že Rusko sa chystá vytvoriť dvojmiliónovú armádu

Kyjev 13. januára (TASR) — Ukrajinská vojenská tajná služba (HUR) varovala, že Rusko chce vytvoriť armádu pozostávajúcu z dvoch miliónov vojakov. Takisto upozornila, že Moskva by mohla v nasledujúcich dňoch ohlásiť ďalšiu vlnu mobilizácie do bojov na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy televízie Sky News.



"Prípravy na ohlásenie ďalšej vlny mobilizácie v Rusku už aktívne prebiehajú," uviedla HUR. Na základe rozsahu mobilizačných opatrení v Rusku sa domnieva, že tamojšia vláda plánuje vytvoriť armádu, ktorá bude mať približne dva milióny vojakov. Pripomenula nedávne zmeny v legislatíve týkajúcej sa mobilizácie a dodala, že výcvik tamojších síl už prebieha.



Vlani v septembri ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil "čiastočnú mobilizáciu", v rámci ktorej bolo odvedených zhruba 300.000 záložníkov.



Vojenská rozviedka Ukrajiny minulý týždeň uviedla, že Rusko sa údajne chystá v priebehu januára nariadiť mobilizáciu ďalších 500.000 brancov. Kyjev sa domnieva, že budú nasadení do série ruských ofenzív, ktoré sa uskutočnia na jar a v lete na východe a juhu krajiny, povedal zástupca šéfa HUR Vadym Skibitskyj.



Rusko popiera, že pripravuje druhú vlnu mobilizácie.