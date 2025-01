Ukrajina tvrdí, že Rusko útočilo 110 dronmi

Kyjev 13. januára (TASR) - Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že Rusko v noci na pondelok útočilo na Ukrajinu dovedna 110 dronmi. Vzdušné sily zostrelili 78 z nich. Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo dobytie ďalšej dediny na východe Ukrajiny, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Ukrajinské vzdušné sily na sieti Telegram uviedli, že 31 dronov zmizlo z radarov, boli teda zrejme zneškodnené prostriedkami elektronického boja. Drony sa podarilo zneškodniť v Poltavskej, Sumskej, Charkovskej, Čerkaskej, Černihivskej, Kyjevskej, Doneckej, Záporožskej, Dnepropetrovskej, Chmeľnyckej, Žytomyrskej a Mykolajivskej oblasti.



V štyroch ukrajinských oblastiach úlomky dronov poškodili niekoľko budov, domov a vozidiel. Ukrajinskí predstavitelia nehlásili žiadne obete, píše DPA.



Dronové útoky hlásila aj ruská strana. Ministerstvo obrany na Telegrame uviedlo, že protivzdušná obrana zneškodnila osem ukrajinských dronov nad dvoma oblasťami. Neuviedla celkový počet dronov, ktoré Ukrajina vyslala.



Rusko v pondelok zároveň oznámilo, že Ukrajina počas víkendu útočila na plynovú infraštruktúru TurkStream, ktorá prepravuje ruský plyn do Európy cez Turecko. Ministerstvo obrany uviedlo, že všetkých deväť ukrajinských dronov sa podarilo zničiť a úlomky spôsobili len malé škody.



Ministerstvo obrany tiež vyhlásilo, že jeho sily obsadili dedinu Piščane na východe Ukrajiny, kde ruské jednotky v uplynulých mesiacoch zaznamenávajú postup, píše AFP. Dedina je vzdialená zhruba osem kilometrov od Pokrovska, strategického mesta, ktoré sa ruská armáda pokúša dobyť.



V dobytej obci sa nachádzajú uhoľné bane vrátane bane Piščane hlavného ukrajinského výrobcu ocele Metinvest, ktorý minulý mesiac oznámil, že zastavil prevádzku a evakuoval zamestnancov. Šachta Piščane zabezpečovala približne polovicu celkovej ukrajinskej ťažby uhlia spoločnosti Metinvest, dodáva AFP.



Hovorca ukrajinskej armády v meste Dnipro Viktor Trehubov uviedol, že ruské sily sa sústredia na diaľnicu z Pokrovska do Dnipra, ktorá je podľa neho kľúčovou trasou pre zásobovanie ukrajinských síl v celej oblasti, píše AP. Prerušenie diaľničnej dopravy by tiež vážne oslabilo Pokrovsk.