Ukrajina tvrdí, že Rusko z jej priestoru útočilo na obce v Bielorusku

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia obvinili Rusko, že v piatok popoludní z ukrajinského vzdušného priestoru ostreľovalo obce na bieloruskom území. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.



Velenie ukrajinských leteckých síl podľa agentúry Reuters označilo celý manéver za provokáciu, ktorej cieľom je "zatiahnuť ozbrojené sily Bieloruskej republiky do vojny s Ukrajinou".



Generálny štáb ukrajinskej armády podľa CNN spresnil, že ukrajinská pohraničná stráž dostala informáciu, že ruské lietadlá vzlietli z letiska v Bielorusku, preleteli do ukrajinského vzdušného priestoru a potom strieľali na dedinu Kapani na juhu Bieloruska.



Ukrajinská armáda uviedla, že terčom tejto operácie boli aj ďalšie dve bieloruské obce.



V reakcii na tento incident ukrajinská bezpečnostná služba SBU vo svojom vyhlásení oficiálne deklarovala, že "ukrajinská armáda neplánovala a neplánuje podniknúť žiadne agresívne kroky proti Bieloruskej republike".



Britská spravodajská stanica BBC, ktorá o tvrdení Ukrajiny taktiež informovala, upozornila, že nebola schopná nezávisle overiť, či bol útok pripravený ani to, či k nemu došlo.



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v správe zverejnenej na sociálnej sieti Facebook varoval bieloruských občanov, že ruské sily pripravujú útok tohto druhu. Ubezpečil: "Garantujem, že ukrajinská armáda neplánovala, neplánuje a ani nebude plánovať žiadne agresívne akcie proti Bielorusku."



Námestník ukrajinského ministra vnútra Jevhen Jenin v televíznom rozhovore v piatok povedal, že "Rusko sa všemožne snaží zatiahnuť Bielorusko" do svojej už 16. deň trvajúcej tzv. špeciálnej vojenskej operácie proti Ukrajine. Súčasne dodal, že podľa Ukrajiny robí bieloruská vláda všetko pre to, aby sa vstupu do tejto vojny vyhla.



Spravodajská stanica Sky News uviedla, že Bielorusko slúži počas prebiehajúceho konfliktu ako základňa pre ruské jednotky, rakety a lietadlá, ale bieloruské sily sa na ňom doteraz priamo nezúčastnili.



Jenin však upozornil, že Bielorusko už je zapletené do vojny proti Ukrajine, keď poskytlo svoje územie ruským jednotkám.