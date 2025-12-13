Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina tvrdí, že Rusko zaútočilo dronom na tureckú loď

Loď sa nachádzala v ekonomickej zóne a plavila sa cez koridor, ktorý sa tiahne pozdĺž pobrežia a má zabezpečovať bezpečnú prepravu dôležitého poľnohospodárskeho tovaru cez Čierne more.

Kyjev 13. decembra (TASR) - Ukrajinské námorníctvo v sobotu vyhlásilo, že Rusko zaútočilo v Čiernom mori dronom na tureckú civilnú loď prepravujúcu slnečnicový olej do Egypta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Rusko podniklo cielený útok dronom na tureckú loď VIVA, ktorá smerovala do Egypta a prevážala slnečnicový olej,“ napísalo ukrajinské námorníctvo na sociálnych sieťach. Dodalo, že nikto z 11-člennej posádky neutrpel pri útoku poranenia a plavidlo je schopné pokračovať vo svojej ceste.

Loď sa nachádzala v ukrajinskej výlučnej ekonomickej zóne a plavila sa cez koridor, ktorý sa tiahne pozdĺž pobrežia a má zabezpečovať bezpečnú prepravu dôležitého poľnohospodárskeho tovaru cez Čierne more.

Ide už o druhý ruský útok na tureckú loď za uplynulé dni. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pritom v piatok počas osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzval na zastavenie útokov na prístavy a energetickú infraštruktúru.
