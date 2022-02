Ukrajina tvrdí, že s Ruskom diskutuje o mieste diplomatických rokovaní

Kyjev 26. februára (TASR) - Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v piatok neskoro večer povedal, že ruskí a ukrajinskí predstavitelia momentálne diskutujú o mieste a čase diplomatických rozhovorov. Zdôraznil pritom, že Ukrajina je pripravená "okamžite" začať mierové rozhovory, uvádza stanica BBC.



Moskva predtým deklarovala, že rokovať s Kyjevom bude až vtedy, keď sa vzdá celá ukrajinská armáda, pripomína BBC.



Zelenského hovorca Serhij Nykyforov tiež uviedol, že Ukrajina bola aj v minulosti a naďalej zostáva otvorená voči diplomacii. Poprel pritom správy, že predtým takúto ponuku Moskvy odmietla.



"S ponukou ruského prezidenta sme súhlasili. Práve v tejto chvíli (obe) strany diskutujú o mieste a čase konania (mierových) rokovaní," uviedol. "Čím skôr sa tieto rozhovory začnú, tým bude väčšia šanca na návrat k normálnemu životu," dodal.



Americké ministerstvo zahraničných vecí skôr v piatok spochybnilo, že Rusko naozaj plánuje ísť cestou diplomacie. Rezort uviedol, že ak by to tak bolo, musela by Moskva najskôr prestať s bombardovaním Ukrajiny.



Zelenskyj v piatok neskoro večer Ukrajincov vyzval, aby sa pripravili na ťažkú noc. "Toto bude najťažšia noc. Nepriateľ dá do toho všetko. Musíme vydržať," povedal podľa denníka The Guardian. Dodal, že "táto noc bude ťažšia ako deň". Upozornil pritom na to, že ruskému útoku momentálne čelí mnoho ukrajinských miest vrátane Černihiva, Charkova, mesta Sumy, oblastí v Donbase, miest na juhu krajiny a obzvlášť Kyjeva. "Nemôžeme prísť o hlavné mesto," dodal.