Ukrajina tvrdí, že sa s Ruskom nedohodla na evakuačnom koridore

Kyjev 25. apríla (TASR) - Ukrajina tvrdí, že sa s Ruskom nedohodla na vytvorení žiadneho humanitárneho koridoru na evakuáciu civilistov z obliehaného ukrajinského mesta Mariupol. Uviedla to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorú cituje denník The Guardian.



Vereščuková sa takto vyjadrila krátko po tom, ako Rusko ohlásilo prímerie v okolí mariupolských oceliarní Azovstaľ, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov ukrývajúcich sa v tomto komplexe.



"Je nevyhnutné pochopiť, že humanitárny koridor sa otvára na základe dohody oboch strán. Jednostranne ohlásený koridor totiž neposkytuje bezpečnosť, takže to nie je humanitárny koridor," uviedla prostredníctvom sociálnej siete Telegram.



Vereščuková dodala, že Ukrajina požiadala generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa, aby na seba prevzal úlohu "iniciátora a garanta" akejkoľvek prípadnej evakuácie z Azovstaľu, informuje stanica Sky News.



Guterres má v utorok cestovať do Moskvy, aby sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Až následne pôjde na Ukrajinu, kde ho vo štvrtok čaká schôdzka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Rusko v pondelok jednostranne vyhlásilo prímerie v okolí oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov z tohto komplexu, kde sa ukrývajú poslední z ukrajinských obrancov.



Ruské ministerstvo obrany informovalo, že ruskí vojaci "od 14.00 h moskovského času (13.00 h SELČ) jednostranne prestanú so všetkými nepriateľskými akciami, stiahnu svojich vojakov do bezpečnej vzdialenosti a umožnia odsun" civilistov. Rezort tiež uviedol, že civilisti budú môcť z komplexu odísť, kam budú chcieť.



Stanica Sky News informovala, že v komplexe by sa malo zrejme nachádzať 300 - 1000 civilistov, ako aj poslední z tamojších ukrajinských vojakov brániacich toto mesto pred ruskými silami.



Rusko minulý týždeň vyhlásilo, že s výnimkou Azovstaľu má už kontrolu nad celým Mariupolom. Ukrajinským silám zároveň ponúklo, že z tohto oceliarskeho komplexu môžu odísť, ak sa vzdajú, respektíve zložia zbrane, čo však oni neakceptovali.