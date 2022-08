Ukrajina tvrdí, že so smrťou dcéry Alexandra Dugina nemá nič spoločné

Na videosnímke vyšetrovatelia na mieste výbuchu auta novinárky a politologičky Darii Duginovej 21. augusta 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 21. augusta (TASR) - K zodpovednosti za výbuch v aute ruskej novinárky, politologičky a dcéry prokremeľského ideológa Alexandra Dugina sa zatiaľ nikto neprihlásil, informovala v nedeľu agentúra AFP. Kancelária ukrajinského prezidenta deklarovala, že Kyjev nemá so smrťou Darie Duginovej nič spoločné.Medzi prvými na jej smrť reagoval najvyšší predstaviteľ samozvanej prokremeľskej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin, ktorý na svojom kanáli v aplikácii Telegram napísal, že Daria Duginová bola zavraždená a obvinil z toho ukrajinskú vládu.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo svojom statuse v aplikácii Telegram napísala, že "".Poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak vo svojej reakcii rozhodne odmietol, že by Ukrajina mala niečo spoločné so smrťou Duginovej dcéry.Podoľak vo svojom komentári pre spravodajskú televíziu Ukrajina24 argumentoval, že Ukrajina "nie je zločinecký štát, akým je Ruská federácia, a už vôbec nie teroristický štát".Dodal, že Duginovej smrť skôr svedčí o boji o moc a vplyv medzi rôznymi zoskupeniami v Rusku.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý sa zaoberá závažnými trestnými činmi, vo svojom vyhlásení sumarizoval, že k výbuchu auta došlo v sobotu asi o 21.00 h miestneho času v moskovskej mestskej časti Odincovo, neďaleko obce Boľšije Viaziomy.V čase explózie šlo auto značky Toyota Land Cruiser po diaľnici. Po výbuchu vozidlo zachvátil požiar. Osoba, ktorá auto šoférovala, bola na mieste mŕtva. Bola identifikovaná ako Daria Duginová.Vyšetrovaním sa podľa Sledkomu zistilo, že výbušné zariadenia bolo nastražené na strane vodiča, pod dnom kabíny auta.Ruské médiá uviedli, že Alexandr Dugin a jeho dcéra sa v sobotu zúčastnili na literárno-hudobnom "" Tradícia v Zacharove v Moskovskej oblasti. Údajne mali z pláne odísť z podujatia spolu, ale Daria napokon odišla autom sama.Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za "", ktorý pomohol formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimira Putina.Duginová, ktorá sa narodila v roku 1992, otvorene podporovala vojnu Ruska voči Ukrajine. Za údajné šírenie dezinformácií o Ukrajine na internete ju Británia v júli zaradila na zoznam sankcionovaných Rusov.