Ukrajinci tvrdia, že zajali v Rusku vyše 100 vojakov

Kyjev 15. augusta (TASR) - Vyše 100 ruských vojakov údajne zajali v stredu ukrajinské sily pri cezhraničných útokoch v ruskej Kurskej oblasti. Uviedol to vo štvrtok nemenovaný zdroj z prostredia ukrajinských bezpečnostných síl, informuje agentúra Reuters.



Zajatých 102 vojakov ruského 488. gardového motostreleckého pluku a jednotky Achmat predstavuje podľa citovaného zdroja vôbec najväčšiu jednorazovo zajatú skupinu vojakov, odkedy Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu.



"(Ukrajinskí vojaci) obsadili a vyčistili rozľahlú, betónovú, zo všetkých strán dobre opevnenú baštu s podzemnými komunikačnými a vojenskými ubytovacími priestormi, jedálňou, zbrojnicou a dokonca aj kúpeľmi," uviedol zdroj. Zároveň zverejnil fotografie zachytávajúce desiatky zajatých ruských vojakov, ako sedia či ležia na zemi v bunkri a ich prilby i zbrane sú uložené pri stene. Zdroj dodal, že zajatí Rusi budú neskôr vymenení za ukrajinských zajatcov.



Ukrajina a Rusko si pravidelne vymieňajú vojnových zajatcov. Zatiaľ posledná takáto výmena prebehla v júli, pričom ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec tento týždeň oznámil, že so svojím ruským náprotivkom rokuje o ďalšej. Kyjev zároveň tvrdí, že od začiatku ruskej invázie sa mu už podarilo dosiahnuť, aby sa do vlasti z ruského zajatia vrátilo už 3405 ľudí.



Kurská oblasť je v centre pozornosti od 6. augusta, keď na jej územie vtrhli ukrajinské ozbrojené sily, v dôsledku čoho od minulého piatka platí v regióne režim mimoriadnej situácie podľa federálnej stupnice. Ukrajina tvrdí, že sa jej počas tejto najväčšej cezhraničnej operácie od začiatku ruskej invázie už podarilo získať v Rusku územie s rozlohou vyše 1000 kilometrov.



Ruské úrady uvádzajú, že po útoku na Kurskú oblasť z nej bolo evakuovaných celkovo už takmer 200.000 ľudí. Evakuáciu nariadili aj v časti Belgorodskej oblasti, kde vo štvrtok taktiež vyhlásili režim mimoriadnej situácie podľa federálnej škály.