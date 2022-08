Ukrajina: V Mykolajive začali po ruskom ostreľovaní horieť obilné silá

Kyjev 31. augusta (TASR) - Kyjev tvrdí, že v druhom najväčšom prístavnom meste Mykolajiv začali horieť obilné silá po ruskom ostreľovaní. Na sociálnej sieti Facebook to uviedla ukrajinská Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS), z ktorej vyhlásenia cituje denník The Guardian.



"V dôsledku ostreľovania Mykolajiva začali horieť obilné silá v zariadení v (mykolajivskej) štvrti Korabelnyj. Hasenie pokračuje," napísala DSNS v príspevku. Zverejnila aj fotografie dier v plechových strechách na prinajmenšom dvoch silách a zasahujúcich hasičov.



Bez ďalších podrobností tiež informovala, že zasiahnutá bola plocha 200 štvorcových metrov. Agentúra Reuters pripomína, že v Mykolajive je niekoľko obilných terminálov, pričom viaceré z nich sa už počas ruskej invázie stali terčom útokov.



Vývoz obilia z Ukrajiny sa po vypuknutí vojny zastavil, keďže Rusko jej čiernomorské prístavy zablokovalo. To viedlo k celosvetovému zvýšeniu cien potravín, čo vyvolalo obavy z ich nedostatku v Afrike a na Blízkom východe.



Dohoda o odblokovaní čiernomorských prístavov bola dosiahnutá 22. júla v Istanbule. Dokument, podpísaný separátne Ruskom a Ukrajinou s Tureckom a OSN, umožnil obnovenie vývozu z prístavov Čornomorsk, Odesa a Pivdennyj. Z tých dokáže podľa Kyjeva po naložení vyplávať na more asi 100-150 nákladných lodí mesačne. Ukrajinskí predstavitelia by chceli opätovne otvoriť aj prístav v Mykolajive.