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Ukrajina tvrdí, že v Rusku začína pôsobiť raketová jednotka KĽDR
Rusko minulý týždeň vystrelilo na Ukrajinu prvé dve severokórejské rakety od augusta 2025.
Autor TASR
Kyjev 5. augusta (TASR) - Na západe Ruska sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a šiestimi odpaľovacími zariadeniami pre útoky proti Ukrajine. Uviedol to predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby (HUR), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajina má nedostatok moderných systémov protivzdušnej obrany a Rusko preto pri útokoch nasadzuje viac balistických rakiet, aby ju zahltili a všetky útočiace rakety nedokázala zostreliť.
Ruská armáda od roku 2023 vystrelila na Ukrajinu aj desiatky severokórejských balistických striel. Najnovšie nasadenie raketových jednotiek KĽDR by znamenalo rozšírenie už tak rozsiahlej vojenskej spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom, konštatuje Reuters.
Andrij Černiak z HUR uviedol, že Rusko v rámci svojej 113. raketovej brigády vo Voronežskej oblasti plánuje umiestniť raketovú jednotku zloženú z približne 90 príslušníkov KĽDR.
Pchjongjang podľa neho už poslal do Ruska novú dodávku 40 rakiet typu KN-23 a KN-24 a personálu. Ich nasadenie a celkový počet rakiet definitívne stanovia na rokovaniach na vyššej úrovni v septembri. Rusko očakáva, že pôjde o 120 severokórejských rakiet a šesť odpaľovacích zariadení, dodal.
Rusko minulý týždeň vystrelilo na Ukrajinu prvé dve severokórejské rakety od augusta 2025.
Odborník Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky (FPRI) Rob Lee severokórejské prostriedky považuje za významnú hrozbu. Obrana proti balistickým raketám je podľa jeho slov jednou z najväčších slabín Ukrajiny a preto zvýšenie počtu útočiacich balistických rakiet predstavuje väčšiu výzvu pre Kyjev.
Pred nadchádzajúcou zimou bude Rusko zrejme opäť silno útočiť na ukrajinskú elektrickú sieť, ako to robilo aj predošlé roky.
Reuters informuje, že severokórejské rakety KN-23 a KN-24 majú väčší dosah a nosnosť v porovnaní s ruským ekvivalentom Iskander. Sú však podstatne menej presné a podľa ukrajinských zdrojov sú spojené s útokmi, pri ktorých zahynulo veľké množstvo civilistov.
Ukrajina má nedostatok moderných systémov protivzdušnej obrany a Rusko preto pri útokoch nasadzuje viac balistických rakiet, aby ju zahltili a všetky útočiace rakety nedokázala zostreliť.
Ruská armáda od roku 2023 vystrelila na Ukrajinu aj desiatky severokórejských balistických striel. Najnovšie nasadenie raketových jednotiek KĽDR by znamenalo rozšírenie už tak rozsiahlej vojenskej spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom, konštatuje Reuters.
Andrij Černiak z HUR uviedol, že Rusko v rámci svojej 113. raketovej brigády vo Voronežskej oblasti plánuje umiestniť raketovú jednotku zloženú z približne 90 príslušníkov KĽDR.
Pchjongjang podľa neho už poslal do Ruska novú dodávku 40 rakiet typu KN-23 a KN-24 a personálu. Ich nasadenie a celkový počet rakiet definitívne stanovia na rokovaniach na vyššej úrovni v septembri. Rusko očakáva, že pôjde o 120 severokórejských rakiet a šesť odpaľovacích zariadení, dodal.
Rusko minulý týždeň vystrelilo na Ukrajinu prvé dve severokórejské rakety od augusta 2025.
Odborník Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky (FPRI) Rob Lee severokórejské prostriedky považuje za významnú hrozbu. Obrana proti balistickým raketám je podľa jeho slov jednou z najväčších slabín Ukrajiny a preto zvýšenie počtu útočiacich balistických rakiet predstavuje väčšiu výzvu pre Kyjev.
Pred nadchádzajúcou zimou bude Rusko zrejme opäť silno útočiť na ukrajinskú elektrickú sieť, ako to robilo aj predošlé roky.
Reuters informuje, že severokórejské rakety KN-23 a KN-24 majú väčší dosah a nosnosť v porovnaní s ruským ekvivalentom Iskander. Sú však podstatne menej presné a podľa ukrajinských zdrojov sú spojené s útokmi, pri ktorých zahynulo veľké množstvo civilistov.