Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Zahraničie

Ukrajina tvrdí, že v Rusku zasiahla prečerpávaciu stanicu a sklad ropy

.
Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V dedine Matvejev Kurgan v Rostovskej oblasti, ktorá je často cieľom ukrajinských útokov, miestne úrady vyhlásili kvôli obrovskému požiaru v zasiahnutom ropnom sklade stav núdze.

Autor TASR
Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajinská armáda v nedeľu uviedla, že jej drony zasiahli sklad ropy v juhoruskej Rostovskej oblasti a prečerpávaciu stanicu na ropovode v Kirovskej oblasti stovky kilometrov od frontovej línie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ropovodom sa podľa vyhlásenia ukrajinskej armády prepravovala ropa zo Sibíri do západného Ruska a Bieloruska. Gubernátor Kirovskej oblasti Alexander Sokolov uviedol, že ukrajinské drony zariadenie zasiahli a spôsobili v ňom požiar. Útok si podľa neho nevyžiadal žiadne obete a obyvateľov vyzval na pokoj.

V dedine Matvejev Kurgan v Rostovskej oblasti, ktorá je často cieľom ukrajinských útokov, miestne úrady vyhlásili kvôli obrovskému požiaru v zasiahnutom ropnom sklade stav núdze. Tamojšia starostka tvrdí, že plamene sa šíria na ploche 3600 štvorcových metrov a zasiahnuté boli aj obytné domy a viacero obchodov.

Na Ukrajine zase v nedeľu odstraňovali následky ruského útoku na sklad najvýznamnejšej súkromnej doručovateľskej spoločnosti Nova Pošta v meste Dnipro. Firma vo vyhlásení uviedla, že jej pobočka bola zasiahnutá dronom a „budova úplne vyhorela“. Nikto sa však nezranil.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?